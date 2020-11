Kontrolle in Neuss : E-Scooter-Fahrer unter Kokain-Verdacht

Symbolbild: Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Neuss Eine Polizeistreife hat am Dienstag um 23.50 Uhr einen E-Scooter-Fahrer an der Krefelder Straße bemerkt, weil an seinem Gefährt das amtliche Kennzeichen fehlte. Die anschließende Kontrolle bestätigte, dass kein Versicherungsschutz bestand.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Das auffällige Verhalten des 24 Jahre alten Mannes aus Rommerskirchen veranlasste die Polizei dazu, einen Drogenvortest bei ihm zu machen. Dieser bestätigte den Verdacht auf Kokainkonsum. Eine entnommene Blutprobe soll im folgenden Verfahren einen möglichen Drogenkonsum gerichtsverwertbar belegen. Strafverfahren wurden eingeleitet.

(NGZ)