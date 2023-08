Akku-Brand soll Gase freigesetzt haben Polizei: E-Fahrzeug ursächlich für Explosion in Rosellen

Rund um die heftige Explosion in einer Garage in Rosellen herrscht nun mehr Klarheit. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen ergeben, dass die Ursache auf das dort geparkte E-Auto zurückzuführen ist. Ein Defekt lag offenbar am Akku des Autos vor, welcher zur Brandursache und späteren Explosion geführt hat. Die Beamten können eine vorsätzliche oder fahrlässige Ursache ausschließen. Ebenso können die Ermittler ausschließen, dass gelagerte Gasflaschen ursächlich für den Schaden sind. Laut Polizei seien durch den Brand des Akkus Gase freigesetzt worden, die zu der späteren Explosion geführt haben.