Weihnachtsgeschäft in Neuss Gute Zwischenbilanz des Einzelhandels zum 2. Advent

In der Woche vor dem zweiten Advent zeigt sich im Einzelhandel im Rheinland ein sehr unterschiedliches Bild. Das teilt der Handelsverband Nordrhein-Westfalen/ Rheinland mit. Nach den „Schnäppchentagen“ rund um Black Friday sowie Nikolaus sei es zum Ende dieser Woche vielfach ruhiger gewesen. Aber gerade in den größeren Städten seien die Händler durchaus zufrieden. „Viele Kunden haben sich dort in den Geschäften auf die Suche nach Geschenken und festlichen Dekorationen gemacht“, heißt es vom Verband.