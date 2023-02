Kappesmatinée der Heimatfreunde Neuss Gäste aus Teneriffa und Anekdoten von Düsseldorfs Prinz

Viele Gäste gaben den Heimatfreunden die Ehre, darunter auch das Düsseldorfer Prinzenpaar Dirk II. (Mecklenbrauck) und Venetia Uasa (Maisch). Sie wurden chauffiert – und so wiederholte sich nicht, was dem heutigen Prinzen seinen Besuch in Neuss im Jahr 2017 tüchtig vermiest hatte. Damals saß er als Adjutant selbst am Steuer, verfranste sich im Baustellengewirr in Neuss und fuhr am Ende noch einen Poller um. „Den musste ich dann teuer bezahlen.“