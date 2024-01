Unternehmen RheinCargo stellt sich neu auf Doppelfunktion für Neusser Hafendirektor

All das diene nicht dem Selbstzweck, betont Götz Jesberg, der Geschäftsführer für das gesamte operative Geschäft. „Vielmehr ändern sich Markt und Rahmenbedingungen“, fügt er hinzu. So werde es künftig noch stärker darauf ankommen, klimaneutrale Dienstleistungen anbieten zu können, die wirtschaftlich auch darstellbar sind.“ Jesberg teilt sich die Geschäftsführung mit dem Neusser Sascha Odermatt, der feststellt: „Mit unseren Häfen und der Güterbahn sind wir bereits Vorreiter in nachhaltiger Logistik. Unsere Position wollen und werden wir diesbezüglich ausbauen.“