Zwischen Mönchengladbach und Wuppertal : Bauarbeiten auf der Bahnstrecke der S8 - Pendler aus Neuss und Düsseldorf betroffen

Neuss Auf der Strecke der S8 zwischen Mönchengladbach und Wuppertal kommt es wegen Brückenarbeiten von Montag, 16. September, 4.30 Uhr, bis Sonntag, 22. September, 20.15 Uhr, zu Zugausfällen, dem Ausfall von Halten sowie in verschiedenen Abschnitten zu Schienenersatzverkehr.

Die S-Bahnen mit planmäßiger Abfahrt zur Minute 34 in Mönchengladbach Hbf sowie in der Gegenrichtung mit planmäßiger Abfahrt zur Minute 11 in Wuppertal-Oberbarmen fallen von Montag bis Freitag in der genannten Zeit komplett zwischen Mönchengladbach Hbf und Wuppertal-Oberbarmen aus. Einzelne S-Bahnen in Richtung Hagen verspäten sich um bis zu elf Minuten.