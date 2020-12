Kostenpflichtiger Inhalt: Auch Mädchen aus Neuss belästigt : Bewährungsstrafe für Mann nach Kindesmissbrauch

Neuss/Düsseldorf Ein Mann (26) hatte Kinder über das Internet kontaktiert und soll so an sexuelle Bilder und Videos von Minderjährigen gelangt sein. Vor Gericht legte er ein Geständnis ab. Er kündigte an, sich einer Therapie unterziehen zu wollen.