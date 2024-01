„Kuh & Co.“ in Neuss Drusushof-Chef übernimmt Metzgerei in Reuschenberg

Worum es geht: In seiner beruflichen Laufbahn hat der Inhaber des Neusser Drusushofs stets mit Gastronomie zu tun gehabt, ist gelernter Koch und war lange Zeit Küchenchef. Mit der Übernahme einer Metzgerei im Nahversorgungszentrum an der Bergheimer Straße hat der 41-Jährige zum Jahreswechsel aber nun Neuland betreten. Dort, wo früher „Die Fleischer“ zu finden waren – ein Schild verrät es bereits – prangt nun der Name „Kuh & Co.“. Auf neues Personal einstellen müssen sich Stammkunden nicht. „Jeder wurde übernommen“, betont Bliersbach. Am Konzept wurde allerdings ein wenig gefeilt.