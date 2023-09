Schwerpunkt-Kontrolle in Neuss Polizei stoppt mehrere Drogenfahrten

Ein 61 Jahre alter Belgier gab während der Kontrolle an, Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest überschritt die Grenzwerte. Eine 30-jährige Niederländerin gab zudem an, Amphetamine konsumiert zu haben. Auch ein 28 Jahre alter Autofahrer aus Neuss stand unter dem Einfluss von Amphetamin. Bei einem 26-jährigen Autofahrer aus Wegberg wurde der Verdacht auf Drogenkonsum ebenfalls durch einen Vortest bestätigt. Der Test schlug positiv auf Kokain an. Während des Schwerpunkteinsatzes hielten die Beamten gegen 18.20 Uhr eine 43-jährige Neusserin mit ihrem E-Scooter an. Da sich an diesem kein gültiges Versicherungskennzeichen befand, erwartet die Neusserin nun ein Strafverfahren. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt.