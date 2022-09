Pillen und Pulver in Neuss gefunden : Drogenfund bei Aufräum-Aktion in Norf

In einer Tüte wurden Pulver und Pillen entdeckt (Symbol-Bild). Foto: dpa/Christian Charisius

Norf Dass wild entsorgte Schutzmasken, leere Flaschen, Plastiktüten und weiterer Unrat im Zuge privat organisierter Aufräum-Aktionen gefunden werden, ist nicht neu. Was den Sammlern jetzt jedoch in Norf in die Hände fiel, ist im negativen Sinn außergewöhnlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf Initiative des Norfer CDU-Stadtverordneten Jan-Philipp Büchler packten rund 70 Helfer mit an. Viele Familien mit Kindern aus den Norfer Schulen und Kindergärten und auch viele ehrenamtlich Engagierten aus dem TSV Norf, dem Norfer Narrenclub, der Kirchengemeinde und der St.-Andreas-Schützenbruderschaft halfen mit.

Im Zuge der Aktion musste jedoch plötzlich die Polizei alarmiert werden. So wurde in der Nähe des Von-Waldthausen-Stadions eine Tüte mit Drogen gefunden. „Es handelte sich um Pillen und weißes Pulver“, sagt Büchler auf Nachfrage. Zudem wurden die Sammler auf noch gültige Kfz-Kennzeichen, die in die Böschung des Norfbachs geworfen wurden, aufmerksam. Beides wurde der Polizei übergeben.

Zwar betont Büchler, dass es sich bei dem Drogenfund in Norf um einen Einzelfall handele, der Bereich an der Sportanlage wollen er und weitere Verantwortliche aber von der Polizei intensiver bestreift sehen. „Wichtig ist es, solche Funde der Polizei zu melden“, betont der Stadtverordnete, der die Aufräum-Aktion im nächsten Frühjahr wiederholen möchte.

Abgesehen von dem „Zwischenfall“ war die Aktion ein Erfolg. Vom Kirmesplatz aus ging es in mehreren Teams in alle Bereiche des Ortes. Dabei trug sich viel Müll zusammen, der von Landwirt Andreas Leuffen mit Traktor und Hänger in mehreren Touren an den Sammelpunkten aufgenommen wurde. Was sich dabei so alles findet, überraschte auch einige Helfenden. Kinder freuten sich auch über gefundene Pfanddosen, die die ein oder andere Kinderspardose füllten. „Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit hängen untrennbar zusammen. Das ist die Basis für eine liebenswerte und lebenswerte Stadt. Dafür packen wir alle gemeinsam an“, so Büchler.

(jasi)