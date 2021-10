Drogenfahrt ohne Führerschein : Verfolgungsjagd in Neuss - 22-Jähriger flüchtet vor Polizei

Verfolgungsjagd in Neuss - 22-Jähriger flüchtet vor Polizei

Neuss Aus einer Kontrolle in Neuss, wurde am Freitagabend eine Verfolgungsjagsd. Ein 22-Jähriger flüchtete vor der Polizei - sogar ein Polizeihund war im Einsatz.

Eigentlich hatten die Polizeibeamten beabsichtigt, einen Autofahrer an der Nievenheimer Straße in Neuss am Freitagabend, 15. Oktober gegen 23.30 Uhr zu kontrollieren. Der Streifenwagen wendete, fuhr dem Auto hinterher und machte den Fahrer mit Anhaltezeichen auf die Kontrolle aufmerksam.