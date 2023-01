Drei Männer flüchten vor der Polizei Drogendeal mit Heroin und Kokain in Neuss aufgeflogen

Die Streifenwagenbesatzung erblickte in den Mittagsstunden am Montag, 16. Januar, drei verdächtige Männer (31, 50, 51 Jahre) auf einem Grünstreifen an der Hellersbergstraße in Neuss. Unmittelbar nach Blickkontakt versuchten die Personen in verschiedene Richtungen zu flüchten, teilte die Polizei mit. Während der Flucht warf der 31-Jährige ein Tütchen weg. Die drei Männer konnten an der Flucht gehindert und kontrolliert werden.