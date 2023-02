An der Stadthalle Polizisten lassen Drogendeal in Neuss auffliegen

Neuss · Der Bereich an der Stadthalle in Neuss lockt immer wieder Drogendealer an. Doch dieses Mal konnte der Handel durch die Polizei verhindert werden. Die Details.

08.02.2023, 14:00 Uhr

Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Polizisten auf Streife bekamen am Dienstag, 7. Februar, gegen 17.05 Uhr mit, wie ein 31-Jähriger im Bereich der Stadthalle einem 54-Jährigen ein Clip-Tütchen übergab. Bei der Kontrolle der beiden fanden die Polizisten anschließend tatsächlich ein Cliptütchen mit geringen Mengen Marihuana. Aber auch ein weiteres Tütchen mit geringen Mengen Kokain sowie Bargeld in dealertypischer Stückelung hatte der 31-Jährige bei sich. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde vorläufig festgenommen, teilte die Polizei mit. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Prüfung der Haftgründe wurde er dann wieder entlassen.

(NGZ)