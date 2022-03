Jugend- und Drogenberatung in Neuss : Drogenberatung soll umziehen und neues Konzept bekommen

Für die Drogenberatung wird ein neuer Standort gesucht. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Die Jugend- und Drogenberatungsstelle soll ein neues Konzept erhalten. Am derzeitigen Standort an der Augustinusstraße habe sich die Problemlage in den vergangenen Jahren zunehmend zugespitzt.