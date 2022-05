Wassersport in Neuss : DLRG startet ohne Anfahren in die Saison

Grimlinghausen Aus dem traditionellen Anfahren wurde bei der DLRG kurzerhand ein Frühlingsfest, weil die Pandemie sichere Planungen nicht zuließ. Dabei wurde auch Müll gesammelt – mit einem erfreulichen Ergebnis und gleichzeitiger Kritik.

Der Neusser Wassersportverein, der Neusser Kanu-Club, der Yachtclub Novesia und der Marineverein – sie alle hatten neben der DLRG Müllsammler abgestellt. „Insgesamt wurden ein Container zur Hälfte mit Unrat gefüllt, in der Vergangenheit waren es immer zwei volle Container gewesen“, sagte Lutz Seebert. Zwar habe ein Hochwasser Unrat abgeschwemmt, das meiste sei aber wieder in den Rhein zurückgespült worden. Es gibt aktuell aber größere Probleme als Abfall. Detlef Rohr, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Wassersport, war froh über den Besuch des Bürgermeisters und der beiden Kandidaten. Dicke Bretter sind zu bohren. „Im Juni wird im Rat über das Gutachten eines Bremer Ingenieurbüros im Zusammenhang mit der Sanierung des Sporthafens gesprochen“, erklärte Detlef Rohr. Das Löschboot der Feuerwehr soll vom Industriehafen in den Sporthafen verlegt werden, und bei der Gelegenheit soll möglichst ein ganz neues Boot angeschafft werden. Das Kriegsschiff des Marinevereins aus dem Jahre 1944 ist mittlerweile so marode, dass es an Ort und Stelle abgewrackt werden muss – das soll rund 150.000 Euro kosten und die kann der Marineverein nicht alleine aufbringen.

Was Die DLRG Neuss sorgt für Sicherheit von Rheinkilometer 726 bis 738 mit Schwerpunkt Uedesheim. Aktuell werden noch Ehrenamtler gesucht, vor allem junge Leute. Deren Zahl ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen.

Dass Lutz Seebert mit Blick auf die nächsten Monate nicht so ganz zufrieden ist, hat nichts mit dem Bürgermeister zu tun, sondern mit den Menschen, die am Rhein Erholung suchen, wenn das Wetter gut genug dafür ist. Der Wachturm wurde gestern aufgebaut. Im vergangenen Jahr war der Sommer verregnet, die Leute von der DLRG hatten weniger zu tun, mussten keine Wasserleiche aus dem Fluss bergen. Das war in den Vorjahren leider nicht so. Was Seebert ärgert: „Das Naturschutzgebiet Uedesheim interessiert die Besucher nicht, sie lassen ihren Müll einfach liegen, obwohl es genügend Müllbehälter gibt.“ Was den 64-Jährigen noch mehr ärgert, ist die Ignoranz, mit der Badegäste auf die Warnungen reagieren. „Das interessiert mich nicht, ich bade schon seit 50 Jahren im Rhein.“ Solche Argumente sind für die Crew von der DLRG nicht stichhaltig: „Die Schiffe sind größer und schneller geworden. Sie verursachen einen Wellenschlag, der den stärksten Mann umreißt“, sagt Seebert. Eine positive Tendenz, die er im Laufe der Jahre festgestellt hat: „Der Rhein ist im Laufe der vergangenen Jahrzehnte immer sauberer geworden.“