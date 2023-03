Ferienangebot für Neusser DRK denkt den Begriff der Familienfreizeit ganz neu

Schiff ahoi und auf nach Baltrum heißt es für die Teilnehmer der Nordseefreizeit, die das Familienbildungswerk des Kreisverbands Neuss vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in den ersten zwei Wochen der Sommerferien anbietet. Das Besondere an dieser Fahrt: Das Motto „Gemeinsam erleben“ ist Programm, denn das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern, Alleinerziehende oder Großeltern mit Kindern, Senioren oder Jugendliche – einfach alle, die Lust haben, gemeinsame Zeit auf der Nordseeinsel zu verbringen.