Neues Projekt in Neuss Drittklässler malen und schreiben für i-Dötzchen

Unter dem Großbuchstaben A lässt sich ein Äffchen vergnügt von einer Liane baumeln – gleich daneben ist die abenteuerliche Geschichte einer Affenbande zu lesen. Weiter geht es mit B wie Baum, über M wie Meerjungfrau bis Z wie Zauberer: Zu jedem Buchstaben des Alphabets gibt es in dem Band „Mein erstes Buch“ eine Geschichte und ein buntes Bild, das sich rund um ein passendes Stichwort dreht. Das Besondere: Die Texte und Illustrationen stammen nicht von professionellen Autoren und Grafikern, sondern von Schülern aus der dritten Klasse. Mit viel Fantasie und Kreativität malen und schreiben sie zu einem bestimmten Buchstaben – aus den einzelnen Beiträgen wird am Ende ein hochwertig eingebundenes Buch gemacht, das zur Einschulung an die neuen i-Dötzchen verteilt wird.