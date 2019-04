Von Schülern organisiert : Dritte Fahrradbörse in der Neusser Innenstadt

Dritte Fahrradbörse in der Neusser Innenstadt

Neuss Schüler der Janusz-Korczak-Gesamtschule veranstalten mit Unterstützung der Stadt Neuss bereits zum dritten Mal eine Fahrradbörse in der Neusser Innenstadt. Sie wollen damit ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz setzen.

Am Samstag, 4. Mai, bieten die Jugendlichen von 10 Uhr bis 14 Uhr am Freithof mit der Fahrradbörse allen Jugendlichen, aber auch allen Bürgern an, ein Fahrrad oder einen Cityroller zu verkaufen oder zu kaufen. Das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima der Stadt Neuss fördert die Aktion, „um die klimaschonende Mobilität von jungen Menschen zu ermöglichen“, teilt die Verwaltung mit. Unter dem Motto „Schüler für Schüler“ sind insbesondere alle Schüler der Neusser Schulen eingeladen.