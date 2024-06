Neusser Unternehmen feiert Geburtstag Dresen-Gruppe – eine 150-jährige Erfolgsgeschichte

Ein Problem im Jubiläumsjahr, das die gesamte Branche betrifft: Personalmangel. „Wir bilden an die 50 Azubis jedes Jahr aus und würden gerne noch mehr einstellen“, erklärte Dahlmann: „Wir sind ein tolles Team, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann man sich voll und ganz verlassen. In Gelsenkirchen gibt es einen Mitarbeiter, der unserem Betrieb seit 75 Jahren angehört. Er ist jetzt 90 Jahre alt und kommt immer noch fünf bis sechs Stunden pro Woche.“ Wie in anderen Autohäusern kommt es hin und wieder zu längeren Wartezeiten, wenn man einen Service- oder Reparaturtermin braucht, daraus macht Ben Dahlmann keinen Hehl: „Wir haben rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon hier an der Moselstraße rund 100 in der Verwaltung. Aber wir könnten insgesamt noch gut und gerne 50 Mechatronikerinnen und Mechatroniker gebrauchen.“