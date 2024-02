Zusammenstoß in Neuss Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten nach dem Eintreffen fest, dass keine Person eingeklemmt war. Zur schonenden Rettung öffneten die Einsatzkräfte die Fahrerseite des Pkws aber mittels Schere und Spreizer. Die beiden Insassen – ein 59-jähriger Neusser am Steuer sowie seine 49-jährige Mitfahrerin – mussten rettungsdienstlich versorgt werden. Sie wurden nach Angaben der Polizei in Folge der Kollision schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zudem verletzte sich auch ein 37 Jahre alter Mann, einer von insgesamt vier Mitfahrenden im Kleinbus des 74-Jährigen, bei dem Unfall leicht.