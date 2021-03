Kostenpflichtiger Inhalt: Haltepunkt Rheinparkcenter : Drei Millionen Euro für Neusser Problem-Station

Aus Sicht des VRR ist der Haltepunkt Rheinparkcenter „nicht tolerierbar“. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss In seinem jüngsten Stationsbericht fällt der VRR über den Haltepunkt Rheinparkcenter ein vernichtendes Urteil. Die Bahn kündigt zwar Modernisierungen in Millionenhöhe an, die Politik ist aber noch skeptisch.