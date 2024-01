Termine in Neuss und Kaarst Kneipenkarneval mit den „Kappesköpp“

Beim „Hermkes Bur“ geht es am Donnerstag um 18.30 Uhr los. Der zweite – und vielleicht prominentere Termin – steht für Donnerstag, 8. Februar, im Kalender der Kappesköpp. Den Kneipenkarneval an diesem Altweiberdonnerstag hat sich das „Haus Broicherdorf“ in Kaarst ergattert. Beginn ist auch dort um 18.30 Uhr. Zwischen beiden Terminen liegt am Freitag, 2. Februar, ein Gastspiel im Wirtshaus „Zum goldenen Schuss“ in Elsdorf-Heppendorf. Unter anderem werden auftreten: Der Tulpenheini, Katharina Köppen, Die Knollis, Et leev Alex, Ne Fooder Jung, KWIEN, Ne Schötzejung, „Einer von Zwei“ und „Rosita, die Kölsche Nachtigall“.