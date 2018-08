Neuss: Drei Mädchen im Zug beleidigt

Neuss Ein 54-Jähriger hat am Donnerstagmittag drei Mädchen (15, 15, 16) in der S11 von Neuss nach Düsseldorf auf sexueller Basis beleidigt. Im Düsseldorfer Hauptbahnhof konnten Bundespolizisten den Mann stellen.

Das teilte die Polizei am Freitag mit.Der Mann setzte sich in der Bahn zu den drei Mädchen und machte ihnen gegenüber mehrmals anzügliche Bemerkungen. Eine Geschädigte berichtete von der Äußerung: „Beine breit machen ist immer gut!". Beamte der Bundespolizei konnten den Mann in Düsseldorf vorläufig festnehmen.