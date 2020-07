Einsatz in Neuss : Drei Leichtverletzte nach Unfall in der Innenstadt

Eine Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: Andreas Alberts

Neuss Bei einem Ausweichmanöver ist ein Bus am verkaufsoffenen Sonntag in der Neusser Innenstadt gegen einen Pkw gefahren. Bei dem Unfall wurden laut Polizei drei Personen leicht verletzt. Eine Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie eine Sprecherin auf Nachfrage mitteilte, haben mehrere Schaulustige die Bergungsarbeiten behindert. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang dauern an.

(jasi)