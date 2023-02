Angriff in Neuss Drei Jahre Haft für Messerattacke vor 21 Jahren

Im Februar 2002 soll der damals 22-Jährige gemeinsam mit seinem Vater vor einem türkischen Club (Name der Redaktion bekannt) in Neuss dem vermeintlichen Nebenbuhler und Liebhaber seiner Frau ein Messer in den Bauch gerammt haben. Er flüchtete und lebte lange unbehelligt Frankreich. Anfang September vergangenen Jahres war er von Bundespolizisten in der Nähe von Trier auf einem Rastplatz kontrolliert und festgenommen worden, als er von Luxemburg kommend eingereist war.