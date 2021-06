Unternehmensnachfolge in Neuss : Wenn der Betrieb in Familienhand bleibt

Bei der Schreinerei Stammen steht Sohn Stephan (li.) zur Nachfolge von Vater Jakob Stammen bereit. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuss Handwerker haben es heutzutage bei der Nachfolgersuche nicht leicht. Drei Neusser Betriebe berichten, wie der Generationenwechsel dennoch gelingen kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Nachfolger für den Betrieb in der eigenen Familie zu finden, ist ein großes Geschenk. Gerade selbständige Handwerker haben es mit der Weiterführung ihres Lebenswerks oft nicht leicht: Auszubildende und Fachkräfte sind schwer zu finden und die schulische Ausbildung inzwischen allzu oft auf eine akademische Karriere ausgerichtet: „Viele Schulabgänger wollen studieren und sehen die Tatsache, dass man sich als Handwerker bei der Arbeit auch mal schmutzig macht, als Nachteil“, bringt Jakob Stammen aus Lanzerath die Situation auf den Punkt. Er hat das Schreiner- und Bestattungsunternehmen 1989 nach bestandener Meisterprüfung von seinem Vater Heinrich, der es 1956 gegründet hatte, übernommen. Wieder 33 Jahre später hat nun Sohn Stephan seinen Meisterbrief in der Hand und steht als Nachfolger bereit: „Die Kommunikation innerhalb der Familie ist eine andere und für mich ist es eine große Erleichterung, dass Stephan die Befähigung zur Betriebsübernahme erlangt hat“, sagt Stammen.

Auf „das komplette Fachwissen seit 1970“ kann Michael Schön, einer der Geschäftsführer im gleichnamigen Hoistener Unternehmen für Badbau, Sanitär- und Heizungstechnik mit seinen 14 Mitarbeitern zurückgreifen und gleichzeitig digital und zukunftsgerichtet mit aktuellen Entwicklungen mitwachsen. Denn sein Vater Max Schön hatte vorgesorgt: Der von ihm gegründete Familienbetrieb ging nach seinem Tod 2019 direkt an zwei Generationen über: Enkel Nico Neukirchen, der Sohn seiner Tochter, führt das Unternehmen nun gemeinsam mit seinem Onkel Michael. „Wir schließen so die Lücke in beide Richtungen und können unseren Kunden größtmögliche Konstanz bieten“, erklärt Schön. Denn die seien dankbar für das Know-How und die bekannten Gesichter, die mit der Zwei-Generationen-Übernahme des Betriebs gesichert sind, sagt Nico Neukirchen. „Gerade für langjährige und ältere Kunden ist unsere Arbeit in deren Haushalten mit viel Vertrauen verbunden,“ ergänzt Michael Schön und freut sich, dass mit seinem zwölf Jahren jüngeren Neffen auch die modernen Medien immer mehr Einzug ins Unternehmen halten.

Info So bedeutend sind Familienunternehmen In Familienhand 86 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind eigentümergeführte Familienunternehmen. Wirtschaftskraft Sie beschäftigen zusammen 58 Prozent der Arbeitnehmer und erzielen mehr als die Hälfte des Umsatzes der deutschen Wirtschaft. Rückgrat Mittelstand Im Durchschnitt beschäftigen sie weniger als zehn Mitarbeitende.

Ein Punkt, den auch Vienna Brockers, die dritte Generation bei „Brockers Haare & Make-up“ für wichtig erachtet: „Ich kümmere mich verstärkt um unsere Homepage und den Auftritt in den sozialen Medien Facebook oder Instagram – schließlich wollen unsere Kunden auch Bilder von unserer Arbeit sehen“, sagt sie. Das Unternehmen wurde 1964 von Viennas Großeltern Hermann-Josef und Margarete Brockers gegründet. Sohn Jürgen hat 2019 die Salons in Reuschenberg und auf dem Neusser Glockhammer übernommen. Seine Tochter Vienna ist nach Stationen über Meerbusch, Düsseldorf und Berlin, wo sie beim Promi-Friseur Shan Rahimkhan gearbeitet und unter anderem auf der Berliner Fashion Week, der Berlinale und dem Deutschen Filmpreis im Einsatz war, wieder in Neuss. „Mein Herz schlägt für die Heimat,“ sagt die 27-jährige. Sie ist mit ihrer Mutter Sarah vor allem für den Damenbereich, Brautfrisuren und das dazugehörige Make-up zuständig und weiß: „ohne meine Mama wäre ich beruflich nie so weit gekommen. Das Wissen und die Erfahrung, die sie nach all den Jahren im Beruf an mich weitergeben kann, sind ein kostbares Geschenk.“

Die Nachfolge war in keinem der drei Unternehmen von den Eltern erzwungen oder forciert worden, aber die Freude, dass „das Wissen nicht in der Luft verpufft“, ist nicht nur bei Jürgen Brockers groß. „Ich bin sehr stolz auf unsere Tochter. Sie übernimmt bereits Verantwortung und leitet Seminare und Weiterbildungen für unsere elf Mitarbeiter.“

Schreinermeister Jakob Stammen nimmt die Entwicklung seines Sohnes Stephan ebenfalls wohlwollend zur Kenntnis und freut sich, dass der Übergang nun in Ruhe vollzogen werden kann: „Ich bleibe so langsam im Hintergrund, aber greife ihm natürlich jederzeit unter die Arme.“

Auch bei Michael Schön und Nico Neukirchen stehen die Zeichen auf Zukunft: „Wir haben kürzlich die erste weibliche Installateurin eingestellt. Sie kennt sich super aus mit regenerativen Technologien, die den Umweltschutz in den Fokus nehmen.“ Gute Auszubildende oder Fachkräfte sind nämlich gar nicht so einfach zu finden und auch hier setzen die Unternehmen verstärkt auf soziale Medien: „Einer unserer Mitarbeiter ist total aktiv bei Instagram und postet viele Fotos, seitdem haben wir deutlich mehr Anfragen von interessierten Azubis“, sagt Michael Schön. Vienna Brockers ärgert sich über den schlechten Stellenwert, den Handwerksberufe in den Köpfen der Menschen häufig haben. Sie sei damals, als sie die Ausbildung begann, sogar gefragt worden, ob „sie denn nicht etwas Vernünftiges lernen wolle“. Dass gutes Personal oft „Zufall“ ist, bestätigt Stephan Stammen, der froh ist, dass sein Betrieb ab Sommer wieder Unterstützung von einem Auszubildenden bekommt.