Ausstrahlung 2025 Dreharbeiten zu Polit-Thriller in Neuss

Neuss · Ein Filmteam in Neuss zog jetzt die Aufmerksamkeit von einigen Nutzern in den sozialen Medien auf sich. Was hinter den Dreharbeiten steckte und wann die Ausstrahlung ist.

08.04.2024 , 04:50 Uhr

Die mehrfach preisgekrönte Österreicherin Barbara Eder („Der Schwarm") verantwortet als Creative Producerin und Regisseurin die in Griechenland, Deutschland und Luxemburg gedrehte Serie. Foto: ARD/WDR/ARD Degeto/Thomas Kost/ARD Das Erste

Kostümwagen und Maske wurden an der Hellersbergstraße im Neusser Hammfeld gesichtet – und das löste in einer Neusser Facebook-Gruppe einige Vermutungen über mögliche Dreharbeiten aus. Tatsächlich haben dort jetzt angemeldete Filmarbeiten stattgefunden, bestätigt Marc Bohn, Pressesprecher der Stadt Neuss. 13 Bilder An diesen Orten im Rhein-Kreis Neuss wurden Filme gedreht 13 Bilder Foto: Reuter, Michael (mreu) Zu jenem Zeitpunkt soll das Produktionsunternehmen, die Eikon Media GmbH aus Köln, vor Ort gewesen sein. Und das verweist auf Anfrage unserer Redaktion auf die europäische Polit-Thriller-Serie „Das zweite Attentat“, die nun vor wenigen Tagen komplett abgedreht wurde und voraussichtlich im ersten Quartal 2025 in der ARD-Mediathek und im Ersten zu sehen sein wird. Entstanden ist ein Sechsteiler, der sich rund um die Recherchen von Alex Jaromin (Noah Saavedra) dreht. Seit 20 Jahren lebt er mit seiner Mutter unter falschem Namen im Zeugenschutzprogramm des BKA in Athen. Als seine Mutter stirbt, findet er heraus, dass der Tod seines Vaters (Daniel Lommatzsch) und seiner Schwester im Jahr 2003 nicht wie angenommen das Werk serbischer Nationalisten war. Also macht er sich auf die Suche und erfährt, dass sein Vater im Auftrag der Bundesregierung eine Zeugin aus Bagdad herausholen sollte – mit dem Ziel, den drohenden Krieg der USA gegen den Irak zu verhindern. Alex Nachforschungen sorgen im politischen Berlin für Aufruhr: Denn inzwischen haben einige der ehemaligen Akteure Karrie gemacht – und scheinen in das Attentat auf Alex Vater verwickelt gewesen zu sein. Haben deutsche Geheimdienstler einen ihrer Agenten getötet? Je weiter Alex recherchiert, desto mehr begibt er sich in Gefahr. Und als er ein letztes großes Geheimnis aufdeckt, beginnt ein Wettlauf um Leben und Tod. Inwieweit die Quirinusstadt in der Serie zu sehen ist, können Zuschauer im kommenden Jahr erfahren. Weitere Drehs fanden nicht nur in Deutschland, sondern auch in Griechenland und Luxemburg statt. Die mehrfach preisgekrönte Österreicherin Barbara Eder („Der Schwarm") verantwortet als Creative Producerin und Regisseurin die Serie.

(ubg )