Set an der Görlitzer Straße Diese Fernsehserie wird aktuell in Neuss gedreht

Neuss · Bereits vergangene Woche hatten sie sich angekündigt – am Freitag war es dann so weit: Auf Neusser Boden wurde wieder für Film und Fernsehen gedreht. Was produziert wurde und wann es zu sehen sein wird.

31.05.2024 , 17:27 Uhr

Unsere Redaktion erhielt am Freitag vor Ort Einblicke in die Produktion. Foto: Friederike Hilgers

Von Friederike Hilgers