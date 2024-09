Dragqueen zu Besuch in Neusser Schule „Ich bin eine Hetero-Frau im Körper eines schwulen Mannes“

In dieser Zeit hatte Veuve mit Depressionen und Suizidgedanken zu kämpfen. „Bevor ich mich umbringen konnte, klingelte das Telefon. Eine Freundin hat mich angerufen und fragte mich, was gerade bei mir los sei. Damit hat sie mir das Leben gerettet“, berichtet Veuve. Sie hatte einen emotionalen Ausbruch und habe der Freundin alles geschildert. Veuve sei danach bei ihr untergetaucht, habe in der Zeit lange über ihre Identität nachgedacht. Irgendwann sei ihr klar geworden, dass sie aus Wismar rausmusste. „Ich musste in eine Stadt, die mich so akzeptiert, wie ich bin“, sagte Veuve. Ihre Entscheidung fiel auf Hamburg.