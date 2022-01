Seelsorge in Neuss : Drache Elsa ist mittlerweile ein You-Tube-Star

Rosellen Weil es in der Pandemie oft schwierig ist, mit den Kommunionkinder in St. Peter Kontakt zu halten, nehmen Petra Felix und Diana Spix den Plüschdrachen Elsa zur Hilfe und drehen mit ihm Videos. Und Elsa ist immer unterwegs. Wen sie schon besucht hat.

„Während der Corona-Zeit und vor allem in den Lockdowns war es für uns schwierig, mit den Kommunionkindern in Kontakt zu bleiben und so ist aus der Not heraus Elsa geboren,“ sagt Petra Felix. Gemeinsam mit Diana Spix, die sich zunächst im Familienmesskreis engagierte und über diesen Weg zu den Kommunionkindern fand, hauchten sie der Handpuppe Elsa, die ursprünglich Dianas Patenkind gehörte, Leben ein. Inzwischen hat das kreative Team einen eigenen Drachen angeschafft. Ihre YouTube-Premiere feierte die neugierige Drachendame, die von Diana Spix gesprochen wird, mit einer Kirchenführung an der Brunnenstraße. „Wir durften damals nicht alle Kinder in die Kirche einladen und so hatten wir dennoch die Möglichkeit die Führung online anzubieten,“ so Diana Spix.