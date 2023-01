Sperrung zwischen Neuss und Dormagen aufgehoben Regionalexpress kollidiert mit Baum

„Der Zug kann mit geringem Tempo in den Bahnhof in Norf rollen, dort können die Fahrgäste ihn verlassen“, hatte der Bahnsprecher zwischenzeitlich erklärt. „Wir haben einen Schienenersatzverkehr vorbereitet, den wir aber wahrscheinlich nicht benötigen.“ Während der Sperrung wendeten die Züge in Neuss beziehungsweise Dormagen oder fuhren Umleitungen. Auf der Linie S11 gab es Ausfälle.