Erntedankfest in Lanzerath Dorfgemeinschaft feiert seine jüngste Erntekönigin

Mit dem Einmarsch der Lanzerather Kinder und der Tanzfrauen beginnt das Fest am Samstag um 20 Uhr. Für Joy Macikowski (18) heißt das: Fertigmachen zur Krönung. Denn für die Schülerin vom Gymnasium Marienberg beginnt am Samstag das Jahr ihre Regentschaft als Erntekönigin. Sie ist die jüngste Amtsinhaberin in der Dorfgeschichte und konnte sich im vergangenen Jahr im Wettstreit auch gegen ihre Mutter Daniela durchsetzen. Ihre Nachfolgerin wird am Sonntag ab 14.30 Uhr ermittelt. Dann werden die Damen des Ortes aufgefordert, jeweils eine Nelke aus einer Vase zu ziehen – und an einer wird das Los hängen, das die Gewinnerin zur Erntekönigin 2024/25 macht.