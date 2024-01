St.-Andreas-Schützenbruderschaft Neuss Der eingeheiratete Brudermeister

Neuer Brudermeister und damit Nachfolger von Georg Nellen, der vor genau einem Jahr verabschiedet worden war, wurde jetzt Dominik Sleziosa. Den Bioingenieur (und Schwiegersohn des scheidenden Geschäftsführers), der sein Geld am Lehrstuhl für Feststoffverfahrenstechnik der Universität Dortmund verdient, hatten die Andreasschützen im Vorjahr zunächst nur zum stellvertretenden Brudermeister gewählt. So konnte sich der gebürtige Wolfsburger, der bis dahin keine Erfahrung mit Vorstandsarbeit gemacht hatte, an das Spitzenamt in der Bruderschaft vorsichtig herantasten. In seiner „Anlernzeit“ führte Generaloberst Dirk Bücker kommissarisch die Vereinsgeschäfte.