Draußen schwimmen in Neuss Freigewässer-Saison in den Startlöchern

Der Blick auf das Thermometer und in den Himmel lässt im Moment vielleicht noch daran zweifeln, der Blick auf den Kalender zeigt allerdings deutlich: bald geht die Badesaison im Freien los, traditionell ist es am 15. Mai so weit. Die Neusser Stadtwerke als Betreiber des Südbads, DLRG und die Wasserwacht des Roten Kreuz bereiten sich auf die anstehende Freiluftplanscherei vor.