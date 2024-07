Zum Ferienstart Neusser DLRG warnt vor Badegefahren

Dabei weist die DLRG darauf hin, dass sich in größeren Flüssen, wie man bei Niedrigwasser am Rhein gut sehen kann, Buhnen zur Strömungsregulierung und zur Minimierung der Abtragung des Ufers befinden. Auf diese Weise werden die Strömungsverhältnisse verändert, vor allem zwischen den Buhnen. Stromabwärts hinter den Buhnen ist das Wasser meist ruhig und wenig strömend, vor den Buhnen allerdings entsteht durch den Staudruck eine nicht unerhebliche Strömung ins offene Gewässer mit lebensgefährlichem Strudel. Lutz Seebert, Vorsitzender der DLRG Neuss, ergänzt, dass es am Anfang sacht ins Wasser geht, aber urplötzlich die Abrisskante der Fahrrinne mit über 2,50 Meter in die Tiefe geht.