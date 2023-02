Ortsgruppe Neuss hat ein Problem DLRG positioniert sich zu neuer Bäderkonzeption

Darüber muss gesprochen werden, und das will Lutz Seebert als Vorsitzender bei der Ortsgruppensitzung am Freitag, 24. März, tun. Die Versammlung im Vereinsheim an der Neusser Weyhe beginnt um 19 Uhr. Aber auch fehlende Übungsbahnen in Hallenbädern müssen Gesprächsthema sein, denn die Warteliste des DLRG für die Schwimmausbildung ist lang. Im laufenden Übungsbetrieb könne das nicht aufgefangen werden, teilt die DLRG mit. Sie hat deshalb 2022 in den Schulferien Schwimmkurse für Nichtschwimmer angeboten, um dem Andrang gerecht zu werden. Die Ortsgruppe begrüßt deshalb ausdrücklich die im Finanzausschuss am Donnerstag unterstrichene Vorgabe, eine Neukonzipierung der Bäderlandschaft an die Bedingung zu knüpfen, dass Süd- und Nordbad sowie ein innerstädtischer Bäderstandort erhalten bleiben. Die Kürzung von Übungszeiten oder sogar die Schließung eines Bades, wäre eine Katastrophe für die Schwimmausbildung“ gewesen, betont die DLRG.