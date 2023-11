Kulturausschuss Neuss DKN-Zuschusskürzung soll jedes Jahr neu entschieden werden

Auf der Tagesordnung stand ebenfalls ein Antrag der Fraktion Jetzt, in dem sie um einen Bericht zu den klimatischen und räumlichen Gegebenheiten des Museums bat. Der soll im kommenden Ausschuss vorgetragen werden. Reith erinnerte außerdem an die 2018 zur Sprache gekommenen 100.000 Euro für das Museum, die unter anderem für die Anschaffung von Klimageräten bereitgehalten werden sollten. Diese seien jedoch nie ausgegeben worden. Ein entsprechender Antrag soll nun in den ganztätigen Finanzausschuss im Dezember beziehungsweise in das zuständige Entscheidungsgremium verschoben werden.