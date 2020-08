Konzerte in Neuss : Eine wahrhaft heiße Nacht im „Kulturgarten“

Neuss Die Stipendiatin der Kammerakademie und das Blechbläserqaurett aus Moers gaben Konzerte: Die DKN im Globe, das Blechbläserquintett im Führring unter einem gewaltigen Blätterdach.

Am ersten wirklich heißen Abend war der Kulturgarten mit den verfügbaren 96 Karten gleich zweimal ausverkauft. Während sich die Stipendiaten der Deutschen Kammerakademie Neuss (DKN) vornehmlich aus akustischen Gründen am Spätnachmittag ins Globe-Theater zurückzogen, spielte das Moerser Blechbläserquintett auf der Open-Air-Bühne im Führring. Die DKN zelebrierte eine „nordische Nacht“ mit Werken von Edvard Grieg, Carl Nielsen und anderen skandinavischen Meistern. Nach dem Konzert waren sich die Zuhörer darin einig, dass man weniger von den Stipendiaten der DKN sprechen könne, sondern zu Recht von den „Virtuosen der Kammerakademie“.

Absolute Profis sind auch die Musiker im Moerser Blechbläserquintett unter seinem Gründer Dirk Wittfeld (Trompete). Die Verbindung zu Neuss repräsentiert der zweite Trompeter Rodion Dubirny, er unterrichtet sein Instrument nämlich seit 17 Jahren an der Neusser Musikschule. An Musikschulen in Monheim, Radevormwald und Gladbeck lehren auch Michael Hielscher (Horn), Micha Mayer (Posaune) und Joachim Müller (Tuba). Apropos „Profis“: Michael Hielscher (47) hat sein Konzertexamen am Londoner „Royal College of Music“ gemacht.