Neuss oder Neuss am Rhein? : Diskussion über Namensänderung – jetzt kommen die Meinungsforscher

Mit einem Beitrag in den sozialen Medien gab der WDR das Stichwort für eine neue Kostendebatte für das Neusser Namensprojekt. Foto: Screenshot Instagram/1Live

Neuss Die Entscheidung über eine Namensänderung steht an. Vorher aber ist die Meinung der Bürger befragt. Doch die Debatte geht – angefeuert durch Beiträge in den sozialen Medien – auch in eine ganz andere Richtung.