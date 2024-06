Aktionstag für Demokratie und Vielfalt in Neuss Debatte zwischen Schülern und Politikern

Auf die spätere Podiumsdiskussion stimmten sich die Beteiligten in angeregten Unterhaltungen ein. Besonders die Frage, was man an der deutschen Demokratie verbessern könnte, führte zu angeregten Diskussionen in den Gruppen. Die anschließende Podiumsdiskussion wurde von dem Schülersprecher des Gymnasiums Norf und selbst Erstwähler, Stefan Berkenkopf, moderiert. Er warf am Donnerstag die Frage auf, ob die deutsche Demokratie in Zeiten, in denen vermehrt Politiker, aber auch Polizisten angegriffen werden, überhaupt noch wehrhaft sei und was die Bevölkerung tun kann, um sie zu schützen.