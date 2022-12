Frauenfrage beim Schützenfest Neuss Fraktion will Schützen Geldhahn zudrehen

Die Ratsfraktion Linke/Die Partei geht sogar noch einen Schritt weiter und spricht sich dafür aus, dass der NBSV und seine Aktivitäten zukünftig nicht mehr mit städtischen Mitteln unterstützt werden könne, wenn der Verein beschließen sollte, auch weiterhin nur Männer aufzunehmen. „Die Stadt ist stolz darauf, ein Gremium wie den Gleichstellungsbeirat zu haben, in dem man ausführlich über den Frauenanteil bei der Verwaltung, bei städtischen Betrieben und in Führungspositionen diskutiert. Doch ein Thema, das in der Neusser DNA tief verankert ist, wird als heilige Kuh behandelt und nicht angefasst: das Neusser Bürger Schützenfest“, erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Yulia Vershinina (Die Partei). Während viele andere Vereine die Gleichstellung gezielt voranbrächten, um möglichst viele Neusserinnen mitzunehmen und gleichzeitig noch Förderkriterien erfüllen müssten, um Geld von der Stadt zu bekommen, schließe der NBSV bisher mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus und bekomme dafür auch noch öffentliche Mittel.