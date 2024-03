Obdachlosenarzt aus Neuss Unter Segeln um die Welt

Der Mediziner Dirk Stenmanns ist selbst akut erkrankt – an Fernweh. Einmal mehr, könnte man sagen, denn der niedergelassene Arzt hat auch in der Vergangenheit immer mal wieder eine Auszeit vom Alltag genommen, um „unter Segel zu gehen“. Nun plant der fast 62-Jährige den ultimativen Segeltörn – einmal rund um die Erde. Inklusive einem halbjährigen Aufenthalt in der Antarktis für ein Klimaforschungsprojekt.