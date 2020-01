Neuer Chef in Neuss : Was 3M vom Eishockeysport lernen kann

Dirk Lange ist neuer Chef in der 3M-Zentrale in Neuss – und der erste gebürtige Neusser auf diesem Posten. Für den US-amerikanischen Multitechnologiekonzern ist der Diplom-Kaufmann bereits seit 1995 tätig. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Der gebürtige Neusser Dirk Lange ist neuer Chef in der 3M-Zentrale in seiner Heimatstadt. Aufgewachsen ist er in der Nähe der Eissporthalle.

Um nach Hause zu kommen, hat Dirk Lange eines der schönsten Büros innerhalb der 3M-Welt aufgegeben. Italien war bis vor Kurzem die berufliche Heimat des gebürtigen Neussers. Von Mailand aus steuerte der 50-Jährige als Managing Director die „South Eastern Region“ des US-amerikanischen Multitechnologiekonzerns, durch das Fenster seines Büros blickte er auf die Alpen. Ein Idyll. Das Bergpanorama hat Lange gegen einen neuen Blick eingetauscht: auf die A57. Statt Idylle ständige Bewegung. Das passt zu dem, was sich der neue Chef für die Region Zentraleuropa bei 3M vorgenommen hat. „Wachstum, Transformation und Nachhaltigkeit sind die drei großen Zukunftsthemen“, sagt er. „Da wollen wir mehr Fahrt aufnehmen.“

Der Blick auf die Autobahn wird in Zukunft vielleicht sogar spürbar machen, wie sich die Welt verändert. Die Elektrifizierung des Verkehrs nennt Lange nicht umsonst als eines der zentralen Geschäftsfelder, die im Wandel sind. Effizientere Batteriekonzepte, Leichtbaulösungen, Folierungen und reflektierende Folien, die beim autonomen Fahren Informationen enthalten und Daten übermitteln, sind nur einige Beispiele. Aber die Automobilbranche steht zwar besonders im öffentlichen Fokus, doch Wandel und Transformation ziehen sich durch alle Branchen. Und das ist eine Herausforderung.

Info 3M-Zentrale für Zentraleuropa Standort In Neuss befindet sich die 3M-Zentrale für die Region Zentraleuropa. Dazu zählen Deutschland, die Niederlande, Belgien, Österreich und die Schweiz. Mitarbeiter In der 3M-Region Zentraleuropa hat der US-amerikanische Multitechnologiekonzern knapp 8100 Mitarbeiter. Weltweit sind es mehr als 90.000 Mitarbeiter. Nachfolge Als Managing Director für die 3M-Region Zentraleuropa hat Dirk Lange zum Jahresbeginn 2020 die Nachfolge von Christiane Grün, die nun die Gesundheitssparte des Unternehmens in Europa verantwortet, angetreten.

3M zählt zu den innovativsten Unternehmen der Welt. 51 Basistechnologien und mehr als 117.000 registrierte Patente sorgen dafür, dass die Produkte des Konzerns nahezu alle Lebensbereiche durchdringen – von der Arbeitswelt über die Medizin- und Gesundheitssparte bis hin zur Technik. „Man ist im Schnitt nie weiter als drei Meter von einem 3M-Produkt entfernt“, sagt Lange. Das galt sogar für die Crew der Apollo 11 bei der Mondlandung. Als Neil Armstrong am 21. Juli 1969 den Erdtrabanten betrat, bestand ein Teil seiner Ausrüstung aus 3M-Produkten.

Das passt zum Pioniergeist des 1902 gegründeten Unternehmens mit Hauptsitz in der Neusser Partnerstadt Saint Paul (Minnesota). In seiner mehr als 100-jährigen Geschichte war 3M immer produktgetrieben. Mit der Digitalisierung haben Daten und intelligente Vernetzung an Bedeutung gewonnen, ein Geschäftsfeld mit gigantischen Möglichkeiten ist hinzugekommen. Das Zeitalter der digitalen Transformation hat begonnen. Das bietet enormes Wachstumspotenzial und Gestaltungsmöglichkeiten. Dirk Lange will sie nutzen – als Mannschaftsspieler und Kapitän.

29 Jahre lang hat er Eishockey gespielt, die meiste Zeit in Neuss. Wer eine Sportart mit Leidenschaft ausübt, der nimmt stets etwas mit auf den Lebensweg. So war es auch bei Dirk Lange und dem Eishockey. „Erfolg ist, wenn man ein Team in die Lage versetzt, zu gewinnen“, sagt er. Dazu hat er auf dem Eis als durchaus auch gerne mal offensiv denkender Verteidiger beigetragen. Aufs Berufsleben übertragen betont Lange: „Ich möchte meine Mitarbeiter in die Lage versetzen, erfolgreich zu sein.“ Und zwar auf Dauer. Worauf es dabei im Zeitalter der digitalen Transformation ankommt, bringt er mit einem Zitat frei nach Eishockey-Legende Wayne Gretzky auf den Punkt: „Du musst dahin laufen, wo der Puck sein wird, und nicht wo er gerade ist.“

Aufgewachsen ist Dirk Lange in Reuschenberg, sein Elternhaus steht etwa 100 Meter von der Eissporthalle entfernt. Dass er nun als erster gebürtiger Neusser die 3M-Zentrale in seiner Heimatstadt leitet, bedeutet ihm viel. Als Schüler – 1988 hat er sein Abitur am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium gemacht – hat er mit seiner Klasse das Unternehmen besichtigt, als Eishockeyspieler zierte das „Scotch“-Logo – das Klebeband ist ein 3M-Produkt – sein Trikot, seit 1995 ist der Diplom-Kaufmann nun schon in verschiedenen Geschäftsbereichen und Positionen für das Unternehmen tätig. Jetzt ist er Managing Director für die Zentraleuropa-Region und sein Schreibtisch steht in Neuss.

Es ist ein großes Team, das er führt. Zur Region Zentraleuropa, die er verantwortet, zählen Deutschland, die Niederlande, Belgien, Österreich und die Schweiz mit mehr als 8000 Mitarbeitern. Die größeren Standorte will er im Laufe des Februar besuchen. Vor rund einer Woche aber hat er erstmal sein Büro in Neuss bezogen. Es ist eine Rückkehr, aber so ganz weg war Dirk Lange eigentlich nie aus dem Rhein-Kreis.