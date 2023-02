Junges Unternehmen in Neuss Auf Stippvisite bei der „Gastro Oma“

Der russische Angriff auf die Ukraine hat im Leben von Denys Kushal alles verändert. Mit seiner Familie floh der Geschäftsmann aus seinem Heimatland und kam in den Rhein-Kreis Neuss. Dort baute er sich eine Existenz auf. Mit seiner Frau Diana und Olekzandr Dankanics, der seit sieben Jahren in Deutschland ist und als Koch arbeitet, betreibt Kushal das Start-up „Gastro Oma“ in Neuss. Kreisdirektor Dirk Brügge hat das junge Unternehmen jetzt besucht.