Lyrik und Roman Preisgekrönter Autor liest in der Galerie „amschatzhaus“ in Neuss

Als er 2022 den Peter-Huchel-Preis, die wichtigste Auszeichnung für Lyrik in Deutschland, erhielt, war das eine Sensation: Dinçer Güçyeter liest nun am Samstag, 25. März, 16.30 Uhr, in der Holzheimer Galerie amschatzhaus, Hauptstraße 18. Die Moderation übernimmt Enno Stahl. Güçyeter ist der Sohn eines Kneipenbesitzers und einer Fabrikarbeiterin. Er machte eine Ausbildung als Dreher – das Dichten schien ihm also nicht unbedingt die Wiege gelegt. 2011 gründete er in Nettetal den Elif Verlag, einen der ganz wenigen Verlage, die heutzutage noch schwerpunktmäßig auf Lyrik setzen. Dieses Unternehmen finanzierte er unter anderem als Gabelstaplerfahrer in Teilzeit. Konsequenz dessen war eine Anthologie „Brotjobs & Literatur“, in der erstmalig literarisch Schaffende offenherzig über die Wege ihrer