Ausstattung mit iPads und Co. Digitalisierung in Neusser Schulen schreitet voran

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Anbindung der weiterführenden Schulen in Neuss an synchrone Internetanschlüsse, um eine stabile und schnelle Internetverbindung zu gewährleisten. Die Einführung eines zentralen ID-Managements für die Schulen in Neuss sei in vollem Gange. Lehrerinnen und Lehrer haben bereits Zugang zu einer eigenen souveränen Cloud und die Implementierung für alle Schülerinnen und Schüler ist in Vorbereitung. In Kürze wird dieser Service etwa 18.500 User umfassen und den Rollout für 36 Schulen ermöglichen. Auch die Schulverwaltung werde ebenfalls zunehmend digital unterstützt.