Evangelische Kirchengemeinden in Neuss : Digitale Formate „retten“ Konfirmanden-Unterricht

Claudia Tröbs (l.) und Anna Berkholz beim Online-Abendmahl mit selbstgebackenem Brot in der Trinitatiskirche. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rosellerheide Chrissi Hermann, Jugendleiterin aus Neuss-Süd, öffnet jeden Montagabend virtuell die „Konfi-Türe“ für die Konfirmanden aus ihrer und der Nachbargemeinde „Am Norfbach“ und bietet so Gelegenheit zu spielen, zu quatschen und Spaß zu haben.

Die Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinden haben viel Glück in dieser Zeit: Da sie sich gerade nicht treffen können, denken sich Jugendleiter und Pfarrer im Moment digitale Formate aus: So öffnet Chrissi Hermann, Jugendleiterin aus Neuss-Süd, derzeit jeden Montagabend virtuell die „Konfi-Türe“ für die Konfirmanden aus ihrer und der Nachbargemeinde „Am Norfbach“ und bietet so Gelegenheit zu spielen, zu quatschen und Spaß zu haben.

Friedrich Quast, Konfirmand aus Rosellen, ist begeistert: „Vorige Woche haben wir eine digitale Weltreise gemacht und sollten herausfinden, welche Werbeanzeigen gerade auf dem Times Square in New York hängen.“ Chrissi Hermann ist seit sie 14 war in der Jugendarbeit tätig und hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie „möchte die Jugendlichen weiter begleiten und unterstützen“ – auch und gerade in diesen turbulenten Zeiten.

In der neuen Gemeinde „Am Norfbach“ richtet Pfarrerin Anna Berkholz derzeit auch den Konfirmanden-Unterricht digital aus. Am Donnerstag gab es dazu einen Abendmahlsgottesdienst – zu Hause und doch zusammen.

Vor einigen Wochen schon konnten die Jugendlichen, die sich auf ihre Konfirmation vorbereiten, an der Trinitatiskirche in Rosellerheide die Zutaten für zwei Brote abholen. Hefe zum Einfrieren, zweierlei Mehl mit weiteren Zutaten bereits gemischt, dazu das Rezept und ein Ablaufplan mit Liedern und Gebeten. Vor zwei Wochen wurde im Konfi-Unterricht dann „gemeinsam“ Probe-gebacken – jeder in seiner Küche und doch verbunden via Zoom.