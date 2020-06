Fünf Lieblingsorte in Neuss : Uedesheim durch das Objektiv betrachtet

Uedesheim Dietmar Steinhaus dokumentiert die schönen Seiten seines Heimatortes gerne mit der Kamera. Seine Aufnahmen schmücken nicht zuletzt den Uedesheim-Kalender und den Kalender des Rhein-Kreises.

Geboren wurde Steinhaus in Zwickau, floh aber noch vor dem Mauerbau mit seiner Familie in den Westen und landete 1961 in Uedesheim. Seit 1985 wohnt er an der Franziskusstraße, nur einen Steinwurf vom Fähranleger entfernt, wohin ihn oft seine morgendlichen Spaziergänge führen. Fähren, sagt er, pendeln dort nur noch selten über den Rhein. Aber wenn früher an der B9 das Schild stand „Fähre fährt“, sei immer Hochbetrieb am Rheinufer gewesen, sagt er.