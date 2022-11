Dieter Welsink aus Neuss : Ein echter Sportsmann wird 65

Dieter Welsink wurde vor 65 Jahren in Marl geboren. Foto: CDU Neuss

Neuss Ruhe ist für Dieter Welsink ein Fremdwort. Das hängt mit seiner Laufbahn als Leistungssportler zusammen, die ihm 1979 den Weltmeistertitel im Kanu-Slalom bescherte. Am Samstag wird er 65 Jahre alt.

Auch wenn er sich in den vergangenen Monaten nach und nach aus einer Reihe von Ämtern im politischen und vorpolitischen Raum – unter anderem Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag und Präsident der „Stiftung Sport“ – zurückgezogen hat, auch wenn er dabei ist, die Verantwortung in dem von ihm gegründeten, über 200 Mitarbeiter starken Unternehmen (medico-reha) auf mehrere Schultern zu verteilen, im Ruhestand befindet sich Dieter Welsink deshalb noch lange nicht. Denn Ruhe ist ein Fremdwort für den heute vor 65 Jahren im westfälischen Marl Geborenen, der längst zum Rheinländer geworden ist.

Das hängt mit seiner Laufbahn als Leistungssportler zusammen, die ihm 1979 als Höhepunkt zusammen mit Peter Czupryna im französischen Bourg-St. Maurice den Weltmeistertitel im Kanu-Slalom bescherte. Denn Leistungssportler kennen auch nach dem Karriereende selten einen Stillstand, auch wenn sie wie in diesem Fall inzwischen das Paddel gegen den Golfschläger eingetauscht haben. Man muss wohl Leistungssportler-Gene in sich tragen, um wie Dieter Welsink im siebten Lebensjahrzehnt stehend nicht nur zu promovieren, sondern auch noch erfolgreich den Professorentitel anzustreben. Seither gibt er sein Wissen als Professor für Physiotherapiewissenschaften an der Rheinischen Fachhochschule in Köln weiter.

Begonnen hatte alles kurz nach dem WM-Titel mit einem Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln mit dem Schwerpunkt Rehabilitation und Behindertensport, dem folgte eine Ausbildung zum Physiotherapeuten an der Uniklinik Düsseldorf. 1986 legte er mit einer eigenen Physiotherapiepraxis in Dormagen den Grundstein für sein heutiges Unternehmen.

Dem Sport blieb Welsink in all den Jahren nicht nur beruflich-geschäftlich verbunden, so stand er von 2002 bis 2009 an der Spitze des Kreissportbundes, was letztlich zum Beginn seiner politischen Karriere führte. Inzwischen beansprucht seine Familie (Ehefrau Anne, vier Kinder, sechs Enkelkinder und die Broholmerhündin Maya) mindestens so viel Zeit wie seine Ämter – und bekommt sie auch.

(-vk)