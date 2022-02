Neusser leitet neuen Studiengang : Professorentitel für Dieter Welsink

Neuss „Physiotherapie Bachelor of Science“ heißt ein neuer Studiengang an der Rheinischen Fachhochschule Köln, der nun dem Neusser Dieter Welsink anvertraut wurde. Der Unternehmer und Physiotherapeut erhielt seine Ernennungsurkunde zum Professor.

Die Physiotherapie kämpft seit Jahrzehnten um die akademische Anerkennung. Jetzt ist es geschafft und findet in der Einrichtung eines ausbildungsintegrierenden Studiengangs „Physiotherapie Bachelor of Science“ ihren Ausdruck. Der wurde an der Rheinischen Fachhochschule Köln etabliert und Dieter Welsink, einem der Vorkämpfer auf diesem Feld, anvertraut. Der promovierte Diplomsportlehrer, Physiotherapeut, Heilpraktiker und als Inhaber der medicoreha Neuss anerkannter Gesundheitsunternehmer erhielt dazu am Montag aus der Hand von Claudia Bornemeyer, der Präsidentin der Rheinischen Fachhochschule, seine Ernennungsurkunde zum Professor. Zuvor hatte der Neusser – um sich nicht zu verzetteln – am Samstag die Führung der CDU-Kreistagsfraktion an Sven Ladeck aus Kaarst abgegeben.